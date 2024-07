Am Samstag geht es ab 16 Uhr für die Fußballer des VfL Denklingen in der Bezirksliga wieder los in der Bezirksliga Oberbayern Süd. Die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge empfängt mit Aubing ein Team, das vergangenes Jahr erst in der Relegation um den Aufstieg in der Landesliga scheiterte. Gegenüber unserer Redaktion äußert sich Ansorge zur Vorbereitung und dem ersten Gegner.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Denklingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aubing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis