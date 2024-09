Geltendorfs Trainer spricht vom Glück des Tüchtigen

Dass seine Mannschaft mit der perfekten Punktausbeute in die neue Saison starten würde, damit hatte Geltendorfs Trainer Marcel Wupperfeld nicht gerechnet. Drei Spiele hat der Aufsteiger in der Fußball-Kreisklasse 1 absolviert - alle drei wurden gewonnen. „Das sind schon mal neun Punkte, die uns keiner mehr nehmen kann“, so der Geltendorfer Trainer, neun Punkte zum Klassenerhalt, denn trotz des perfekten Starts bleibt er vorsichtig.

Margit Messelhäuser