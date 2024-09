Heimspiel des TSV Landsberg fällt wegen des Regens aus

Das heutige Bayernliga-Heimspiel des TSV Landsberg gegen den SV Kirchanschöring im 3C-Sportpark entfällt aufgrund der aktuellen Wetterlage und den daraus resultierenden Platzbedingungen. Darüber informiert der Abteilungsleiter Nico Held am Samstagvormittag. Hatten es die Landsberger zuletzt vor allem mit Teams aus der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bayernliga zu tun bekommen, hätte am heutigen Samstag ab 14 Uhr eine gegnerische Mannschaft auf dem Platz gestanden, die auch um den Klassenerhalt kämpft. Allerdings hatte Kirchanschöring zuletzt mit zwei Siegen in Folge aufhorchen lassen. (AZ)

