In der Kreisklasse 1 erwischte der TSV Geltendorf beim Spitzenreiter Egenburg einen rabenschwarzen Tag. Zu Hause musste man sich Egenburg klar mit 0:6 geschlagen geben. Über 90 Minuten fanden die Hausherren kein Mittel und so geht das Ergebnis in Ordnung. Dem TSV bleibt nichts anderes, als diese Partie ganz schnell abzuhaken und nach vorne zu schauen.

