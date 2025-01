In den ersten Testspielen des VfL Denklingen fallen viele Tore

Mit einem kleinen Turnier ist der VfL Denklingen in die Testspielphase gestartet, dazu hat sich der Fußball-Bezirksligist die U19-Bundesliga-Mannschaft des SSV Ulm und den Bezirksligisten TuS Holzkirchen (Gruppe Ost) eingeladen. Dabei gab es für die Elf von Trainer Markus Ansorge neben einer deutlichen Niederlage ein torreiches Unentschieden. Unter den gegebenen Umständen war Ansorge mit dem Auftakt jedoch zufrieden - die Liste der Verletzten hat sich nämlich weiter verlängert.

Auch wenn die Denklinger auf Platz 8 in der Fußball-Bezirksliga überwintern, der Klassenerhalt ist noch nicht in trockenen Tüchern und auf Ansorge wartet in mehrfacher Hinsicht eine emotionale Frühjahrsrunde. Zum einen wird er nach der Saison den Verein verlassen, zum anderen muss er viele Ausfälle verkraften. Ob Torjäger Simon Ried in dieser Saison noch auflaufen kann, ist fraglich, auch Ludwig Kirchbichler und Peter Kinast fehlen erst mal. Damit aber nicht genug: Keeper Manuel Seifert, Dominik Karg und Michael Stahl fehlten ebenfalls beim Testspielstart. „Ich hatte einige Spieler aus der A-Jugend im Kader“, sagte Ansorge - für diese sei vor allem das Spiel gegen die Bundesliga-U19 aus Ulm ein Erlebnis gewesen. Mit 1:7 mussten sich die Denklinger geschlagen geben, dennoch war Ansorge nicht unzufrieden. „Das sind sehr gut ausgebildete Spieler, das ist ein ganz anderes Tempo“, so sein Fazit. Den Ehrentreffer für die Denklinger erzielte dabei Markus Ahmon zum zwischenzeitlichen 1:5.

In der Defensive muss sich Denklingen noch verbessern

Das zweite Spiel war ein Kräftemessen auf Augenhöhe, der TuS Holzkirchen belegt wie Denklingen in der Südgruppe den 8. Platz in der Ostgruppe. Diese Partie endete auch mit einem 4:4-Unentschieden, die Treffer für Denklingen erzielten dabei Lukas Greif, Tobias Ried, Emil Hirschvogel und Armin Sporer. Nach einer Führung war Denklingen in Rückstand geraten, lag zum Schluss noch mal 4:3 vorne, kassierte dann aber den Ausgleich. „Wir haben in beiden Spielen viel ausprobiert“, sagte Ansorge. Dabei habe einiges schon gut funktioniert, jedoch „hat man auch gesehen, dass wir weiter an der Defensive arbeiten müssen, denn einige Gegentore waren wirklich hergeschenkt“. Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Denklinger am Samstag, 1. Februar, ab 15 Uhr zu Hause gegen Aubing.