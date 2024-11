In der A-Klasse beweist der FC Scheuring einen langen Atem

A1 Sowohl am Freitag, als auch am Sonntag ging es für den FC Scheuring um Punkte. Gegen Maisach II gab es am Feiertag nichts zu feiern, die Partie endete mit einem 3:1-Sieg für die Gäste. Doch gegen die Eichenauer Reserve lief es besser für Scheuring. „Das war kein Spiel für schwache Nerven“, lautete das Fazit von Scheurings Trainer Tim Erdt nach dem 5:3-Sieg. Zwar gingen die Hausherren nach 20 Minuten in Führung, doch Eichenau nutzte drei individuelle Fehler zum 1:3-Halbzeitstand aus. „Dabei hätten wir eigentlich nach zehn Minuten schon 3:0 führen müssen“, so Erdt. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann aber am Riemen gerissen und das Spiel noch gedreht.“

Scheuring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Greifenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Scheuring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis