In der Kreisklasse erlebt Geltendorf ein Wechselbad der Gefühle

In der Fußball-Kreisklasse 1 verabschiedete sich der TSV Geltendorf mit dem Heimspiel gegen Landsberied in die Winterpause. Diese Partie wurde zu einem Wechselbad der Gefühle für die Gastgeber. Im ersten Durchgang dominierte Geltendorf die Partie. Die Hausherren verpassten es jedoch, ihre Chancen zu nutzen und so ging es nur mit einem 1:0 in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel war Landsberied die bestimmende Mannschaft und kam glücklich nach einem Eckball zum Ausgleich. Ein Elfmeter zum 1:2 brachte Geltendorf am Ende noch auf die Verliererstraße.

