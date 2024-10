In der Kreisklasse kommt es zu einer Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter

In der Fußball-Kreisklasse 1 ging es für den TSV Geltendorf nach einem spielfreien Wochenende nach Schöngeising. Am Ende einer ausgeglichenen Partie hat Geltendorf das Nachsehen. Geltendorf hatte seine Chancen schaffte es jedoch über 90 Minuten nicht diese zu verwerten. Mit dem ersten gelungenen Angriff brachte sich Schöngeising in Front. Im Anschluss passierte nicht viel. Die Hausherren waren effizienter und erhöhten zum 2:0-Endstand.

Kreisklasse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Finning Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tätlichkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis