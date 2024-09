In der Fußball-Kreisklasse konnten sich fünf Teams aus dem Kreis Landsberg drei Punkte sichern. Finning und Apfeldorf/Kinsau im Duell mit Issing hatten ebenso das Nachsehen wie Geltendorf, das einen rabenschwarzen Tag erwischte. Fuchstal reichte eine gute Anfangsphase und auch Hofstetten stellte in seiner Partie früh die Weichen in Richtung Erfolg.

