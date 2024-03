Fußball

Ist der "Bonfert-Effekt" beim VfL Kaufering verpufft?

Plus In der Fußball-Landesliga kassiert der VfL Kaufering die zweite hohe Niederlage in Folge. Am Montag steht das nächste Spiel an.

Von Margit Messelhäuser

Für den VfL Kaufering gibt es in der Fußball-Landesliga die zweite Klatsche in Folge: Nach dem 0:5 gegen Oberweikertshofen unterliegt das Team der beiden Trainer Grasse/Bonfert zu Hause dem TSV Jetzendorf mit 1:5. Viel Zeit bleibt dem VfL nicht, um den Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt zu verkraften, denn bereits am Montag geht es nach Aufkirchen zum Schlusslicht der Liga.

Der Wechsel von Sebastian Bonfert als Spielertrainer zurück nach Kaufering hatte der Mannschaft ein neues Gesicht gegeben, nicht nur in der Vorbereitung fuhren die Kauferinger teils gegen höherklassige Gegner Siege ein, auch die ersten drei Spiele in der Landesliga konnten sie erfolgreich gestalten. Und das gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel, doch jetzt, wo es gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt geht, läuft es nicht mehr.

