Jahn Landsberg ändert die Taktik und gewinnt wieder

In der Fußball-Kreisliga ist der FT Jahn Landsberg die Wende gelungen. Nach zwei Niederlagen in Folge setzten sich die Landsberger gegen den Tabellennachbarn Unterpfaffenhofen durch und überholten diesen damit. „Wir haben an der Kompaktheit der Mannschaft gearbeitet und den Spielaufbau etwas verändert“, sagte Sanktjohanser - das zahlte sich prompt aus, auch wenn die Jahnler zunächst in Rückstand geraten waren. Am Ende waren die Gäste aber mit der 1:2-Niederlage noch gut bedient. „Ein gelungener Tag“, freute sich der Jahn-Coach.

