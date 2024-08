Jahn Landsberg II gewinnt unter erschwerten Bedingungen

Mit einer sensationellen Mannschaftsleistung sichert sich Geltendorf gegen Alling verdient den ersten Sieg im ersten Spiel. Geltendorfs Keeper machte sich verdient, als er in der 35. Minute einen Strafstoß der Gäste parieren konnte. Anschließend machte Geltendorf Druck und kam nach einer sehenswerten Kombination zum 1:0-Pausenstand. Die Heimelf machte weiter das Spiel, doch es dauerte bis zur Schlussphase, ehe sie auf 2:0 erhöhen konnte. Mit dem zweiten Schuss der Allinger gelang den Gästen zwar noch der Anschluss in der Nachspielzeit, was aber den Sieg nicht mehr gefährden konnte.

