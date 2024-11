Kilian Pittrich - der Dauerbrenner des TSV Landsberg

In allen 18 Saisonspielen dabei (das schaffte außer ihm nur noch Daniele Sgodzaj), mit 1601 Einsatzminuten der Spieler des Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg, der in der laufenden Saison mit Abstand am längsten am Ball war (Platz zwei Kapitän Maxi Holdenrieder, 1440 Minuten). „Zu 100 Prozent fehlen mir nur die 20 Minuten, als ich in Schalding gelb-rot-gefährdet ausgewechselt wurde“, sagt Kilian Pittrich (22), dem beim 2:3 gegen den FC Ismaning sein erstes Tor für seinen neuen Verein gelang. „Es hätte mich natürlich viel mehr gefreut, wenn es mit einem Punkt belohnt worden wäre“, so der Abwehrspieler aus Greifenberg, der gerade in Buchloe seine Ausbildung zum Großhandelskaufmann absolviert.

