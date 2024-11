Kreisklasse: Issing tut sich gegen das Schlusslicht lange schwer

In der Fußball-Kreisklasse 1 stand für Geltendorf in Alling ein wichtiges Spiel an: Um nicht in den Tabellenkeller abzurutschen, musste ein Sieg her, doch daraus wurden nichts. Geltendorf misslang der Start ins Spiel und der TSV musste mit einem 0:2-Rückstand in die Pause. Nach dem Seitenwechsel fehlte Geltendorf etwas das Glück, um zum Anschluss zu kommen, auf der anderen Seite spielte Alling das Spiel souverän herunter und siegt am Ende verdient. Für Geltendorf heißt es nun weiterzuarbeiten, um zeitnah zu einem positiven Ergebnis zu kommen.

