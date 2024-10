Bei einem „nicht typischen Aufsteiger“ tritt der VfL Kaufering am Sonntag in der Fußball-Landesliga an. So jedenfalls beurteilt Kauferings Spielertrainer Sebastian Bonfert den Gastgeber SV Manching. Nach der bitteren Heimniederlage ist Bonfert aber froh, dass sein Team gleich wieder die Chance hat, sich zu rehabilitieren.

