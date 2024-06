Fußball

Landesliga: VfL Kaufering setzt auf die bewährten Kräfte

Plus Der VfL Kaufering geht mit fast unverändertem Kader in die neue Saison der Fußball-Landesliga. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung der Verantwortlichen.

Von Margit Messelhäuser

Es war eine Zitterpartie mit gutem Ausgang: Der VfL Kaufering schaffte am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga. Uli Stengelmair, Sportlicher Leiter bei den Kauferinger Fußballer, hatte dabei immer betont, dass es nicht an der Qualität des Kaders liege. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Kauferinger in die neue Saison mit dem fast identischen Kader gehen. Stengelmair verfolgt damit ein ganz bestimmtes Ziel - und freut sich auf das pikante Auftaktspiel am Freitag, 19. Juli.

Erfahrungsgemäß gibt es in der Sommerpause, auch wenn diese viel kürzer ist, bei den Fußball-Mannschaften bedeutend mehr Wechsel als im Winter. Beim VfL Kaufering herrscht da aber - fast Fehlanzeige. "Wir hatten einige Anfragen", sagt Uli Stengelmair. Vornehmlich von jungen Spielern, die sich in der Landesliga beweisen wollen. "Wir haben aber ganz bewusst darauf verzichtet, weitere Spieler zu verpflichten", betont der Sportliche Leiter der VfL-Fußballer. Nachdem die Mannschaft die Klasse gehalten hatte, gab es keine Abgänge. Einzig Leon Kusche verlässt die Kauferinger, er hatte jedoch kaum Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft.

