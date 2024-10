Landesliga: Vor dem VfL Kaufering liegt wieder ein Bonus-Spiel

Vier Punkte aus zwei Spielen, die Bilanz des neuen Kauferinger Trainers Franco Simon kann sich bislang sehen lassen. Am Samstag startet Simon mit seinem Team in die Rückrunde der Fußball-Landesliga und da kommt es für ihn zu einem weiteren „Bonus-Spiel“, wie er sagt. Zu Gast ist nämlich Spitzenreiter TSV Schwabmünchen - mit Trainer Ben Enthart. Dieser hatte Kaufering in die Landesliga geführt und nimmt jetzt erstmals auf der anderen Trainerbank Platz.

