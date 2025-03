Linus Jüttner aus Penzing ist deutscher Meister im Futsal

Es kommt nicht oft vor, dass ein junger Mann aus Penzing vom Bürgermeister in Memmingen eingeladen wird, um sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen. Doch genau das steht dem 16-jährigen Linus Jüttner bevor, denn er hat mit den U17-Fußballern des FC Memmingen einen großen sportlichen Erfolg errungen: Vor Kurzem gewann der Verein beim Finalturnier in Duisburg die deutsche Meisterschaft im Futsal.

