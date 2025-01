Markus Ansorge ist mit Denklingen auf „Abschiedstournee“

Die „Abschiedstournee“ beginnt. Am Montag, 20. Januar, startet der Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde. Es werden ganz besondere, ungewöhnliche Monate für den „Dorfverein“ und vor allem für Trainer Markus Ansorge (58): Noch fünf Tests und dann zwölf Punktspiele. Danach ist für den Übungsleiter nach sechs Jahren Schluss in Denklingen.

„Es tut ein bisschen weh, es fällt mir schwer. Eine komische Situation“, gibt Ansorge zu. „Der Verein, das Umfeld, der Vorstand und vor allem die Jungs sind mir ans Herz gewachsen. Viele sind Freunde geworden. Ich war immer mit Herz und Leidenschaft dabei, jetzt gilt es, einen schönen Abschluss zu schaffen.“ Nämlich: Den Klassenerhalt – „dann kann ich erhobenen Hauptes gehen.“ Es wird nach einer so langen, erfolgreichen Zeit (mit Kreisliga-Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksliga) kein Abschied im Zorn: „Ich akzeptiere die Entscheidung des Vereins, alles ist vollkommen fein.“ Sie fiel, weil in Denklingen im Sommer Leistungsträger aufhören werden und es einen Umbruch geben wird. Ansorge: „Man hätte mir keinen Kader wie in dieser Saison zur Verfügung stellen können. Aber ich will meinem Nachfolger eine intakte Mannschaft übergeben.“

Denklingens Trainer kämpft mit großen Personalsorgen

Jetzt gilt es aber erst mal für den Tabellenachten, die fünfte Spielzeit in der Bezirksliga unter Dach und Fach zu bringen. „Wir brauchen noch fünf Siege, dann haben wir 39 Punkte, die sollten für den Klassenerhalt reichen“, hat Ansorge ausgerechnet. Allerdings geht der Coach mit großen Personalproblemen in die Vorbereitung. „Wir haben vier Langzeitverletzte und einen weiteren Ausfall.“ Am schlimmsten trifft die Denklinger natürlich die schwere Schulterverletzung von Torjäger Simon Ried. Wann der 31-jährige Stürmer, der bereits 15 Tore erzielt hat, wieder eingreifen kann, ist völlig offen. Noch trägt er den Arm zur Schonung der operierten Schulter in einer Schlinge. Ansorge: „Ich hoffe sehr, dass ich ihn noch mal einsetzen kann. Jetzt müssen es halt vorne erst mal die anderen richten – wie Emil Hirschvogel oder Domi Karg.“

Neben „König Simba“ fallen auch Moritz Tikovsky (Meniskuseinriss), Ludwig Kirchbichler (Achillessehnen-OP) und Peter Kinast (Schambeinentzündung) länger aus. Genauso wie Neuzugang Elias Greinacher (kam von Kreisligist SG Kißlegg), der vorerst beruflich in Dubai tätig ist. „Damit habe ich im Prinzip nur 15 Mann im Kader“, sagt der VfL-Trainer. Aber es wird nicht gejammert: „Ich hole drei Spieler mit Potenzial aus der A-Jugend hoch sowie Max Kotz, Julian Stahl und Akkoyun Can aus der Zweiten dazu. Damit stehen mir vorerst mal 21 Spieler zur Verfügung.“ 21 Mann fürs Unternehmen Klassenerhalt, das am Sonntag, 2. März, gleich mit dem Heimderby gegen den SV Raisting beginnt.

Markus Ansorge hofft auf interessante Angebote

Und wie sieht Ansorges persönliche Zukunftsplanung aus? „Ich warte auf interessante Angebote“, sagt der B+Lizenz-Inhaber. Denn den „Trainer-Rentner“ Ansorge soll es nach 21 Übungsleiter-Jahren noch nicht so schnell geben: „Ich will im Geschäft bleiben und Bezirksliga oder höher trainieren.“ Der VfL testet am Samstag, 25. Januar (ab 11 Uhr), im Rahmen eines Miniturniers in Denklingen gegen die Bundesliga-U19 des SSV Ulm und gegen Ost-Bezirksligist TuS Holzkirchen. Am 1. Februar (15 Uhr) kommt Tabellenführer SV Aubing, am 8. Februar die SpVgg Lagerlechfeld (Bezirksliga), am 14. Februar der FC Memmingen II (Landesliga) und am 22. Februar steigt die Generalprobe gegen Bezirksligist FC Wiggensbach.