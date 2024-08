Die Auftaktniederlage in die Fußball-Kreisklasse gegen Breitbrunn hat Michael Stengelmair schnell abgehakt. „Ich weiß ja, woran es gelegen hat“, sagt der Trainer des SV Igling - und die Saison ist noch lang. Am Freitagabend bereits steht das nächste Spiel an, dann ist ab 18.30 Uhr der FC Hofstetten zu Gast. Dafür hat sich Stengelmair den Plan schon zurechtgelegt.

