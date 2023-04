Fußball

Nur wenige Fußball-Teams sind noch ohne Niederlage

Plus Im Fußball-Kreis Zugspitze zeigen sich die Gruppen sehr ausgeglichen. Von den Landkreis-Teams hat nur die SG Stoffen/Lengenfeld dreimal gewonnen.

Eine Menge Arbeit hatte Kreisspielleiter Heinz Eckl zu absolvieren, als er die Fußball-Teams im Kreis Zugspitze für die zweite Saisonhälfte neu zusammenstellte. Und Eckl hat – wieder mal – ein glückliches Händchen bewiesen. So sind Gruppen mit Teams aus dem Landkreis sehr ausgeglichen. In den Meisterrunden der Kreis- und A-Klasse gibt es nur mehr fünf Teams ohne Niederlage – in der Abstiegsrunde mit bedeutend mehr Gruppen sind es 13 Mannschaften.

Aufstieg in die Kreisliga Der MTV Dießen ist in der Gruppe C als Tabellenzweiter das einzige Team ohne Niederlage. Jetzt kommt die Nagelprobe, denn gegen den FC Kochelsee, bei dem der MTV zu Gast ist, konnte man in den vergangenen Jahren nur ein Unentschieden verbuchen – dreimal unterlag der MTV.

