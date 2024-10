Nichts Neues in Kaufering: Auch gegen Oberweikertshofen vergibt der VfL zu viele Chancen und muss sich am Ende nicht unverdient deutlich mit 0:5 geschlagen geben. Damit wartet das Team von Spielertrainer Sebastian Bonfert und Trainer Michael Grasse in der laufenden Saison der Fußball-Landesliga weiter auf den ersten Heimsieg.

