In den Spielen in der A-Klasse fielen am Wochenende viele Tore. Unterdießens Fußballer erobern mit einer beeindruckenden Leistung die Tabellenspitze. Der FC Landsberg kassiert die nächste herbe Niederlage und Reichlings Trainer ist gefrustet.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unterdießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Egling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis