Fußball-Schiedsrichter der Gruppe Ammersee/FFB ziehen positive Bilanz

Der Pflichtabend der Schiedsrichtergruppe Ammersee/FFB stand diesmal ganz im Zeichen der Saisonbilanz 2025. Assad Nouhoum (SC Oberweikertshofen) in der 3. Liga, Fridolin Hiefner (TSV Finning) in der Bayernliga, Julius Egen-Gödde (VfL Kaufering) und Hirad Aurahman (FC Puchheim) in der Landesliga konnten ihre Positionen halten. Die beiden Landesliga-Schiedsrichter fungieren zugleich als Spezialassistenten in der Regionalliga. Deniz Ciftci (TSV FFB-West), Leo Winkler und Niklas Hampel (beide SV Mammendorf) sowie Lukas Rehekampff (VfL Kaufering) pfeifen in der neuen Saison weiterhin in der Bezirksliga. Den Aufstieg dorthin geschafft hat Lous Starck vom SC Wessling.

Vielversprechendes gibt es auch beim Nachwuchs: Der Kreisliga-Förderkader besteht heuer aus den drei Kandidaten Vince Heiligensetzer (GW Gröbenzell), Jan Nagel (SC Unterpfaffenhofen) und Laurin Schmittbauer (SC München). Dazu Obmann Christian Erdle: „Das hohe Leistungsniveau zeigt sich auch bei unseren aufgestiegenen Beobachtern, die beide für den TSV Moorenweis aktiv sind: Robert Hartl hat sich für die Regionalliga, Fabian Porsche für die Landesliga qualifiziert. Insgesamt ist das für die ganze Gruppe ein tolles Ergebnis.“

Christian Erdle tritt als Obmann der Gruppe zurück

Im Oktober wird der Gruppenschiedsrichterausschuss (GSA) der Schiedsrichtergruppe Ammersee/FFB neu gewählt. „Dann wird es Umbesetzungen in diesem Gremium geben“, erklärte Christian Erdle. Er selbst wird nach nunmehr fünf Amtsperioden als Obmann nicht mehr antreten. „Wir konnten mit Robert Hartl bereits einen Kandidaten für die Obmann-Position gewinnen, der nun ebenso in der Wahl bestätigt werden muss, wie die weiteren Mitglieder des neuen GSA.“ (AZ)