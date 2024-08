Sydney Lohmann holt Olympia-Bronze für den Landkreis Landsberg

Bei den Olympischen Spielen in Paris „gewinnt“ auch der Landkreis Landsberg eine Medaille: Die deutschen Fußballerinnen setzen sich im Bronze-Spiel gegen Spanien durch und mit im Team ist mit Sydney Lohmann eine Spielerin aus dem Landkreis. Die 24-Jährige aus Pürgen sammelte ihre erste Fußball-Erfahrung beim SV Lengenfeld und war 2021 auch LT-Sportlerin des Jahres.

Es lief nicht nach Plan für Sydney Lohmann, denn ihre Teilnahme bei den Olympischen Spielen war zunächst wegen einer Verletzung unklar. Doch sie wurde rechtzeitig fit und stand bei jedem Spiel der deutschen Mannschaft auf dem Platz, auch bei der unglücklichen 0:1-Niederlage im Halbfinale gegen die USA. Ausgerechnet im Spiel um Bronze konnte die Profi-Fußballerin des FC Bayern München dann aber nicht mal auf der Bank sitzen: Ein Infekt bremste sie aus. Doch ihre Teamkolleginnen richteten es: Giulia Gwinn verwandelte einen Elfmeter in der 65. Minute zum 1:0 für Deutschland. Und dieser Treffer bedeutete die Olympische Bronzemedaille, da Ann-Katrin Berger in der Nachspielzeit einen Elfmeter gehalten hat.

Sydney Lohmann wechselte nach ihren ersten Jahren beim SV Lengenfeld zum VfL Kaufering und kam über den SC Fürstenfeldbruck zum FC Bayern München, für den sie seit 2016 aufläuft. Ihr Debüt in der Nationalmannschaft gab sie 2014 bei der U15, mit der U17 wurde sie 2016 und 2017 Europameisterin. Mit dem FC Bayern München wurde sie inzwischen dreimal deutsche Meisterin.

Drei Athleten aus dem Kreis Landsberg treten bei Olympischen Spielen an

Neben Sydney Lohmann waren noch zwei weitere Athleten aus dem Landkreis Landsberg bei den Olympischen Spielen am Start: Schütze Maximilian Ulbrich und Basketballerin Leonie Fiebich. Ulbrich, der für die FSG Dießen in der Bundesliga Luftgewehr an den Start geht, hatte auch bereits die Hand nach der Medaille ausgestreckt. Im Mixed kam er mit seiner Partnerin Anna Janßen ins Bronze-Finale, musste sich da aber geschlagen geben. Im Einzel schaffte er es mit dem Luftgewehr und beim Kleinkaliber-3-Stellungskampf nicht ins Finale.

Für Basketball-Profi Leonie Fiebich war im Viertelfinale Endstation. Nach tollen Auftritten musste sich das deutsche Team den Gastgeberinnen geschlagen geben. Doch allein schon mit der Teilnahme bei den Olympischen Spielen hatten die Basketballerinnen Historisches erreicht.