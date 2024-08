TSV Landsberg holt Offensivspieler mit Erfahrung in der Regionalliga

Mit Maximilian Berwein (28) verstärkt sich der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg. Der in Garmisch-Partenkirchen geborene Offensivspieler bringt seine Erfahrungen aus 70 Regionalligaspielen mit, in denen er 13 Tore erzielte und 20 Assists beisteuerte. Der 1,85 Meter große Flügelspieler besticht laut Pressemitteilung des Vereins durch Dynamik, Athletik und eine enorme Abschlussstärke, „genau das, was der TSV in seiner Offensive dringend braucht“, heißt es weiter.

Nico Held, Abteilungsleiter Fußball, ist begeistert: „Ich bin sehr glücklich, dass Maximilian Berwein nach Landsberg wechselt. Berwy, wie ihn alle nennen, und ich kennen uns bereits seit unserer gemeinsamen Zeit bei Türkgücü München. Die Gespräche liefen daher schnell und unkompliziert.“ Zuletzt war Berwein für den FC Memmingen im Einsatz. Er soll in Landsberg sowohl auf der Außenbahn als auch im Sturmzentrum zum Einsatz kommen.

Neuer Spieler des TSV Landsberg hatte höherklassige Angebote

Berwein selbst ist voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Natürlich hatte ich höherklassige und finanziell lukrativere Angebote, aber das spannende Projekt hier vor der Haustüre hat mich sofort begeistert“, sagt er mit Blick auf die Strategie des TSV. Der will verstärkt auf Spieler aus der Region und den eigenen Nachwuchs setzen.