TSV Landsberg siegt im zweiten Test, Denklingen steht der erste bevor

Auch wenn es „nur“ Vorbereitung ist - der 2:0-Sieg seiner Mannschaft gegen die U19-Mannschaft des FC Augsburg ist für Landsbergs Trainer Alexander Schmidt wichtig: „Wir brauchen wieder die Siegermentalität“, fordert der Coach vor den restlichen Spielen seines Teams in der Fußball-Bayernliga. Während die Landsberger am Wochenende kein weiteres Vorbereitungsspiel absolvieren, lädt der Bezirksligist VfL Denklingen zu einem kleinen Turnier ein.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten zeigten die Landsberger in Augsburg. „Mit der ersten Hälfte war ich nicht so zufrieden“, räumt Schmidt ein. Der FCA-Nachwuchs habe sich sehr laufstark und giftig gezeigt, „da haben wir zu viele Chancen zugelassen“. Dennoch erzielten die Landsberger das einzige Tor - wieder war es Furkan Kircicek, der in der 38. Minute auf 1:0 stellte. Nach der Pause wechselte Schmidt einiges durch und „das war dann unsere bislang beste Halbzeit“, war er sehr zufrieden.

Lob von Trainer Schmidt an beide Torhüter

Ein Extra-Lob gab es vom Trainer für seine beiden Torhüter: Stefan Musa und Neuzugang Lars Böhmeke hatten eine hervorragende Leistung gezeigt. „Dass Oliver Prenka das 2:0 gegen seinen Ex-Verein geschossen hat, war natürlich auch schön“, so Schmidt. Das entscheidende Tor war in der 80. Minute gefallen. Auch diese Partie sei ein „super Test“ gewesen, so Schmidt, der nächste steht am Mittwoch, 29. Januar an, dann gastieren die Landsberger ab 18 Uhr in Illertissen.

Gleich mit einem kleinen Turnier startet der Bezirksligist VfL Denklingen in die Testspielphase: Am Samstag, ab 11 Uhr, sind die Bundesliga-U19 des SSV Ulm und der Ost-Bezirksligist TuS Holzkirchen in Denklingen zu Gast. Für VfL-Trainer Markus Ansorge ist es der Start in seine Abschiedstournee, er wird Denklingen nach der Saison verlassen.