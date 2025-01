TSV Landsberg: Trainer Schmidt holt Ex-Bundesliga-Torwart zum Bayernligisten

Mit Voll-Power, fünf Neuzugängen und einem ehemaligen Bundesliga-Torwart im Trainerteam in die restlichen zwölf Spiele der Fußball-Bayernliga-Saison 2024/25: Der TSV Landsberg hat in der Winterpause noch mal nachgelegt und sich in allen Mannschaftsteilen verstärkt. Ziel: „Den Schwung aus dem letzten Jahr mitnehmen, die Spielfreude und die Unbekümmertheit bewahren und nicht vom Aufstieg träumen. Das wäre vermessen. Die Mannschaft hat einen Top-Charakter, sie zieht voll mit. Bei guter Arbeit kommt alles andere automatisch“, sagt Trainer Alexander Schmidt. Und fügt an: „Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen, haben aber nicht den extremen Druck, immer als Sieger vom Platz gehen zu müssen.“

