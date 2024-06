Fußball

17:56 Uhr

TSV Landsberg überrascht beim Regionalligisten Türkgücü München

Plus Im vierten Testspiel fährt der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg den ersten Sieg ein - und das gegen ein Regionalliga-Team. Kaufering setzt sich auch durch.

Von Margit Messelhäuser

In den ersten beiden Testspielen gab es für den neuen Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg zwei Niederlagen, im dritten ein Unentschieden und im vierten den ersten Sieg. Und den ausgerechnet gegen den ersten höherklassigen Verein Türkgücü München. Auch der VfL Kaufering hat sein erstes Vorbereitungsspiel ausgetragen: In Wiggensbach setzte sich der Landesligist mit 2:1 durch.

TSV Landsberg Verständlicherweise zufrieden war Landsbergs Trainer Bernd Kunze mit dem Auftritt seines Teams in München. Zwar fehlten bei beiden Mannschaften einige Spieler, doch die Ex-Landsberger Mike Hutterer, Lorenz Knöferl und Alessandro Di Rosa standen für Türkgücü auf dem Platz. Das nutzte den Gastgebern aber nichts, denn die Landsberger fuhren mit dem Sieg im Gepäck nach Hause. "Die erste Halbzeit war insgesamt arm an guten Torchancen", berichtete Kunze. "Wir haben zwar wenig zugelassen, hatten aber auch selbst kaum Möglichkeiten." Nach der Pause gerieten die Landsberger etwas mehr unter Druck, hielten diesem aber Stand. In der 48. Minute fiel schließlich der Siegtreffer. Einen schön ausgespielten Konter veredelte John Haist per Kopf mit dem Siegtreffer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen