Die Fußballer der FT Jahn Landsberg krönen sich zum Landkreismeister

Zwölf Mannschaften kämpften heuer um die Fußball-Landkreismeisterschaft bei dem VR-Bank Cup. Am Ende jubelten die Spieler der FT Jahn Landsberg. Trainer Sebastian Maier verrät, was der Verein mit der Siegprämie macht und welches Spiel das Schwierigste für seine Mannschaft gewesen ist.

In der Vorrunde hatte sich Jahn in der Gruppe mit Finning, Erpfting und Fuchstal den ersten Platz gesichert und anschließend Greifenberg besiegt. Dann folgte aus Sicht des Trainers die herausforderndste Partie des Wettbewerbs: „gegen Stoffen Lengenfeld sind wir in Unterzahl und Rückstand geraten, haben uns aber zurückgekämpft und im Elfmeterschießen gewonnen“, freute sich Maier. „Die Jungs haben Charakter bewiesen.“ Auch mit Blick darauf, dass er selbst neu sei und es viele Veränderungen im Kader gegeben habe sei das Ergebnis erfreulich.

Für die unteren Klassen im Fußball beginnt die Saison in knapp drei Wochen

Auch wenn die Saison in den unteren Klassen erst am Wochenende 9./10. August beginnt und die Mannschaften noch in der Vorbereitung sind, sei das Turnier ein guter Gradmesser, sagt der Trainer von Jahn Landsberg. „Dass die Teams mit Ernsthaftigkeit dabei sind, hat man gemerkt. Ich hoffe, wir können den Schwung mitnehmen.“

Zudem gibt es Preisgeld. Der Sieger erhält 1000 Euro und auf den weiteren Plätzen gab es 750, 600 und 300 Euro. „Wir haben Samstag Training und machen dann abends etwas zusammen. Einen Teil des Geldes wollen wir fürs Trainingslager im Winter verwenden“, sagt Maier auf die Frage, wofür die Siegprämie bei Jahn Landsberg verwendet wird.

Die Ergebnisse der K.-o.-Spiele Viertelfinale Stoffen/Lengenfeld - TSV Finning 5:0 Jahn Landsberg - FC Greifenberg 3:1 SV Igling - SV Erpfting 4:3 n.E. VFL Kaufering - TSV Landsberg II 2:1 Halbfinale Stoffen/Lengenfeld - Jahn LL 4:5 n.E. SV Igling - VFL Kaufering 2:1 Spiel um Platz 3 Stoffen/Lengenfeld - Kaufering 0:6 Finale FT Jahn Landsberg - SV Igling 3:0