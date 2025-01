14 Handball-Mannschaften des TSV Landsberg sind am Wochenende gefordert

Die Weihnachtspause ist vorbei, es geht bei den Landsberger Handballern wieder los. Insgesamt 14 Spiele bei Jugend und Erwachsenen sorgen am Wochenende für ein volles Programm.

Für die Erste der Herren steht am Samstag ab 18 Uhr in der Isidor-Hipper-Halle das letzte Spiel der Vorrunde an. Sie begrüßen mit der HSG Gröbenzell-Olching ein Team aus dem Mittelfeld der Tabelle der Bezirksoberliga Alpenvorland. Die HSG hat fast genau gegen dieselben Teams gepunktet wie Landsberg. Das Team hat auch sechs Siege auf dem Konto, aber eine Niederlage mehr. Die TSV-Handballer wollen an die positive Entwicklung in den Wochen vor Weihnachten anknüpfen und den Anschluss nach oben halten. Zwar hat das Team zuletzt knapp gegen die HSG Würm-Mitte 22 verloren. Das war aber eines der beiden stärksten Teams der Liga, und der TSV hatte ordentlich mitgespielt. Soweit absehbar, können die Landsberger gut aufgestellt in die Partie gehen.

TSV-Damen müssen siegen, um Anschluss ans Mittelfeld zu halten

Schon um 14 Uhr geht es für die Damen in der „Hipper“ gegen den TSV Murnau. Die Gäste gehörten in der letzten Saison zur Spitzengruppe der Bezirksoberliga. So gut läuft es aktuell nicht. Sie stehen mit zwei Siegen und einem Unentschieden direkt hinter Landsberg auf dem 8. Platz. Für beide Teams geht es darum, den Anschluss ans Mittelfeld zu halten.

Der Handballtag in der Hipper-Halle beginnt 12 Uhr. Dann trifft die männliche B-Jugend auf Leipheim/Silheim. Um 16 Uhr bestreitet die männliche C-Jugend das „Vorspiel“ für die 1. Herren gegen den TSV Göggingen. Auswärts sind die weiblichen C-Jugenden im Einsatz. Die C2 beim SC Weßling und die C1 beim TSV Gilching.

Für die 2. Herren geht es ins Oberland, sie spielen ab 19.30 Uhr beim TSV Bad Tölz. Am Sonntag geht es für die weibliche D2 Jugend in Peißenberg gegen den TSV Pfronten und die Gastgeber. Auch die weibliche D1 hat zwei Spiele auswärts, gegen den TSV Ottobeuren und die HSG Dietmannsried/Altusried. Die männliche D-Jugend versucht in Alling gegen den Eichenauer SV und den TSV Alling zu bestehen. Das letzte Spiel des Wochenendes bestreitet die weibliche A-Jugend am Sonntag beim SC Vöhringen.