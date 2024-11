34 Tore reichen den Handballerinnen des TSV Landsberg nicht

Dass die Aufgabe für Landsbergs Handballerinnen in der Bezirksoberliga nicht einfach würde, war vorab schon klar. Die Gastgeberinnen vom TSV Gilching sind eines der stärkeren Teams der Liga und hatten vor dem Duell mit vier Siegen und einem Remis eine starke Heimbilanz. Die Gäste kämpften und steigerten sich gegenüber den Vorwochen, unterlagen am Ende aber mit 39:34.

Bis zur Pause hielt der TSV Landsberg gut mit, aber letztlich konnte das Team nicht an die gute Abwehrleistung vom letzten Spiel gegen Ottobeuren anknüpfen und kassierte so einfach zu viele Tore. Da nutzte auch die verbesserte Angriffsleistung im Vergleich zur Partie gegen Ottobeuren nichts. Hana Becirhodzic stach mit insgesamt 19 Treffern, davon acht Siebenmeter, hervor. Oft traf sie auch aus dem Rückraum.

Die Landsbergerinnen zeigten von Beginn an, dass sie sich etwas vorgenommen hatten und gingen mit viel Einsatz ins Spiel. Gilching konnte sich dann etwas absetzen (5:8/10.), aber Landsberg kämpfte weiterhin und schaffte den Ausgleich (11:11/19.). Bis zur Pause blieben die Damen vom Lech dran und so ging mit einem 18:19 in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit konnte der TSV Landsberg sogar noch einmal in Führung gehen (21:20/34.). Dann nutzten die Gastgeberinnen jedoch eine Landsberger Torflaute, um auf 21:27 (40.) wegzuziehen. Landsberg fing sich wieder etwas, konnte aber nicht mehr aufholen. Die zu vielen technischen Fehler machten es schwer. Die Mannschaft kam noch einmal auf vier Treffer heran (30:34/53.), aber mehr wollte nicht mehr gelingen.

„Sehr schade, in der Abwehr hat uns heute einfach ein gutes Stück gefehlt“, bedauerte Trainer Amer Becirhodzic das Ergebnis. „Hana hat das heute richtig gut gemacht, doch wir machen es den Gegnerinnen hinten durch unsere Fehler einfach zu leicht. Hilft nichts, wir müssen einfach weiterarbeiten.“

TSV: Aßner, Becirhodzic (19/8), Hereth (2), Bonfert (1), Kemeny (1), Schleevoigt , Stroers, Schink (3), Makella (2), Böhm (4/1), Rank, Kerler (2),