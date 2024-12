Handball-Mädchen des TSV Landsberg gewinnen letztes Punktspiel

Zu Hause beendeten die D-Jugend-Handballerinnen des TSV Landsberg den ersten Teil der Saison in der Bezirksklasse. Im neuen Jahr werden die Mannschaften in neuen Gruppen zusammengestellt - die Landsberger Mädchen können nach den Erfolgserlebnissen zum Abschluss mit viel Selbstvertrauen antreten.

Gleich zweimal hintereinander traten die TSV-Mädchen gegen Dietmannsried/Altusried an - in dieser Altersklasse nichts Ungewöhnliches, um den Fahraufwand zu reduzieren. Landsberg hatte eine volle Auswechselbank, sogar die Trikots sind knapp geworden. Das junge Team zeigte von Anfang an eine super Leistung. Gegen die größeren Mädchen aus Dietmannsried agierten die Gastgeberinnen schnell und „bissig“. Sie spielten eine gute Abwehr, zeigten wenig technische Fehler und Fehlpässe und gewannen beide Spiele (24:12/22:18) sicher.

Alle Landsberger Mädchen kommen zum Einsatz

Alle durften spielen und viele haben sich in Torschützenliste eingetragen - die Mannschaft wächst und entwickelt sich prächtig. Natürlich haben danach die Mädchen ihre Siege und den damit erreichten wohlverdienten 2. Tabellenplatz ordentlich gefeiert. Die Trainer Daniel Bauer und Tobias Müller waren auch mächtig stolz auf ihr Team: „Dietmannsried war mit uns punktgleich, und dann zweimal so klar gewinnen, das ist schon eine tolle Leistung.“ (AZ)

TSV: Shushana Dumont, Magdalena Friedrich, Sophie Nguyen, Selina Erdle, Luisa Schweiger, Heidi Schmid, Fernandez Lou, Isabel-Fiona Krumm, Julia Schweiger, Romy Wehle, Marie Graf, Sophie Graf, Nora Holzmann, Hannah Braunmüller, Katharina Martin, Emily Nguyen, Johanna Findikgil.