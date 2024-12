Letzte Spiele für Handball-Teams des TSV Landsberg vor der Pause

Für die Teams des TSV Landsberg stehen in der Handball-Bezirksoberliga die letzten Spiele des Jahres 2024 an. Dabei erwartet die Mannschaften ein Kontrastprogramm: Während die Herren zu Hause eines der Spitzenteams empfangen, ist für die Damen ein Sieg schon fast Pflicht.

Mit der HSG Würm-Mitte 22 empfangen die Herren am Samstag in der Hipper-Halle den Tabellenzweiten, der lange mit makelloser Bilanz und meist überzeugenden Siegen die Tabelle anführte. Erst am vergangenen Spieltag unterlag die HSG zum ersten Mal (25:29) dem nun letzten noch ungeschlagenen Team aus Eichenau. Die Ursache wird in zu vielen einfachen Fehlern und vergebenen freien Würfen gesehen. Schon im Spiel davor, gegen Gröbenzell-Olching, war Würm-Mitte 22, nach deutlichem Rückstand zur Pause, erst spät in die Gänge gekommen: Die Gäste sind also nicht unangreifbar, werden aber alles tun, um eine weitere Niederlage zu verhindern. Damit sind die Landsberger zwar nicht Favorit in diesem Spiel, doch zuletzt zeigte das Team eine klar aufsteigende Tendenz. Mit Konzentration und Disziplin von Anfang an sind die Gastgeber sicher nicht chancenlos (Beginn ist um 18 Uhr).

Ein „Pflichtsieg“ für die Landsberger Damen

Ganz anders sieht die Aufgabe der Damen aus. Sie müssen am Samstag (17 Uhr) zum TV Immenstadt. Die Allgäuerinnen warten noch auf ihren ersten Punkt und sind derzeit Schlusslicht. Schnell ist da von einem „Pflichtsieg“ die Rede, aber ganz so einfach wird es sicher nicht. Auch solche Spiele müssen erst gewonnen werden, erfordern Konzentration und Einsatz. Immerhin können die Landsbergerinnen auf ihre gute Leistung zuletzt gegen den SC Weßling aufbauen. Gut aufgestellt, sollte es gelingen, an den Erfolg anzuknüpfen.

Auswärts spielen die C-Jugend (Samstag in Bobingen), die C2-Mädchen (in Pfronten) und die D-Jugend (Sonntag in Buchlore). In der Hipper-Halle spielen am Sonntag ab 12 Uhr die A-Mädchen gegen Vöhringen, ab 14 Uhr die C1-Mädchen gegen Fürstenfeldbruck und ab 16 Uhr die Herren II gegen Weßling. (AZ)