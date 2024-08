Neuer Spieler für die Handballer des TSV Landsberg

Über einen weiteren Zugang freuen sich die Handballer des TSV Landsberg: Chris Dreher verstärkt das Team in der neuen Bezirksoberliga-Saison. „Mit Chris haben wir einen technisch gut ausgebildeten Spieler bekommen. Durchschlagskraft und vor allem Schnelligkeit zeichnen ihn aus - und Linkshänder ist er auch noch. Das erweitert unsere Möglichkeiten im Rückraum wesentlich“, ist Landsbergs Trainer Florian Pfänder von seinem neuen Spieler recht angetan. Seine Stammposition ist der rechte Rückraum, er kann aber auch Rechtsaußen oder Mitte spielen.

Der Spieler sucht eine neue Herausforderung

Dass er auch torgefährlich ist, hat Chris Dreher in der vergangenen Saison beim Liga-Konkurrenten SG Kaufbeuren/Neugablonz bewiesen. Mit durchschnittlich mehr als sechs Toren pro Spiel gehörte er zur Gruppe der effektivsten Spieler in der Bezirksoberliga (BOL). Sein Heimatverein ist der TSV Schongau, aber auch in Biessenhofen und zuletzt eben in Kaufbeuren war er aktiv. Der 30-Jährige sucht in Landsberg nochmal eine neue Herausforderung. „Ich will in der BOL nochmal was anderes kennenlernen. Neuer Verein, neues Team und neuer Trainer, und das lässt sich recht gut, gefällt mir hier.“ (AZ)