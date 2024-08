Neuzugang der Landsberger Handball-Damen ist international erfahren

Es sind berufliche und familiäre Gründe, die dazu geführt haben, dass Hana Becirhodzic in der nächsten Saison die Handballerinnen des TSV Landsberg in der Bezirksoberliga verstärken wird. Die 21-jährige Rückraumspielerin bringt trotz ihrer Jugend schon einiges an internationaler Erfahrung mit - muss sich aber noch an die Gegebenheiten in Landsberg gewöhnen.

Gelernt hat sie das Handballspielen in Bosnien, war dann auch in Nordmazedonien, Schweden und zuletzt bei einem Verein in der Slowakei aktiv. Jetzt ist ihr Vater Trainer der TSV-Damen und darüber kam der Kontakt zur Mannschaft zustande. Für die paar Trainings, die sie bisher mitmachen konnte, ist die sympathische Spielerin schon gut im Team angekommen. Natürlich war sie auch gleich für Landsbergerinnen beim Beachcup dabei. Und man sah, dass sie eine echte Verstärkung ist. Eine Herausforderung für Hana Becirhodzic ist jedoch, dass in Landsberg keine Haftmittel verwendet werden dürfen. Sie hat ja bisher nur mit „Harz“ gespielt. Da für dieses Problem bislang keine Lösung gefunden werden konnte, muss Hana ihre Wurftechnik grundlegend umstellen. (AZ)