HC Landsberg startet mit einer Niederlage in die Eishockey-Bayernliga

Nichts wurde es mit dem Auftaktsieg für den HC Landsberg: Im ersten Saisonspiel in der Eishockey-Bayernliga unterliegen die Riverkings in Waldkraiburg knapp mit 4:5. Zweimal hatten die Landsberger vorgelegt, doch am Ende behielten die „Löwen“ die Punkte. „Das bessere Team hat gewonnen“, sagte HCL-Coach Martin Hoffmann nach dem Spiel, für ihn war eine Szene im letzten Drittel entscheidend.

