Für die DJK Schwabhausen geht in der Fußball-A-Klasse das Warten auf den ersten Sieg weiter

In der Fußball-A-Klasse 1 kassiert der FSV Eching eine unglückliche Niederlage beim SV Inning. In einem hitzigen Derby, in dem aus Sicht der Gäste der Unparteiische manchmal leicht überfordert wirkte, konnte Eching keinen zählbaren Erfolg verbuchen. Dabei ging der FSV in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Nach einem Torwart-Fehler glichen die Gastgeber noch vor dem Wechsel aus. Nach einem Lattentreffer verwandelte Inning den Abpraller zum letztlich entscheidenden 2:1 und besiegelte Echings Niederlage.
Fußball
