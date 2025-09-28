Icon Menü
In der Fußball-A-Klasse feiert Scheuring einen sicheren Sieg bei der DJK Schwabhausen

Fußball

Für die DJK Schwabhausen geht in der Fußball-A-Klasse das Warten auf den ersten Sieg weiter

Gegen den FC Scheuring hält die DJK nur zu Beginn mit. Die beiden Top-Teams der Gruppe 7 sind spielfrei und werden dennoch nicht überholt.
    Der FC Scheuring (grüne Trikots) lässt in Schwabhausen nichts anbrennen und setzt sich am Ende deutlich durch.
    In der Fußball-A-Klasse 1 kassiert der FSV Eching eine unglückliche Niederlage beim SV Inning. In einem hitzigen Derby, in dem aus Sicht der Gäste der Unparteiische manchmal leicht überfordert wirkte, konnte Eching keinen zählbaren Erfolg verbuchen. Dabei ging der FSV in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Nach einem Torwart-Fehler glichen die Gastgeber noch vor dem Wechsel aus. Nach einem Lattentreffer verwandelte Inning den Abpraller zum letztlich entscheidenden 2:1 und besiegelte Echings Niederlage.

