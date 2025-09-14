Icon Menü
In der Fußball-A-Klasse unterliegt der SV Reichling knapp beim Spitzenreiter

Fußball

Reichling kassiert gegen den Spitzenreiter der A-Klasse 8 eine ärgerliche Niederlage

In den Fußball-Klassen im Kreis Zugspitze setzen sich die Favoriten durch. Windach feiert in der Gruppe 7 bereits seinen fünften Sieg im fünften Spiel.
    • |
    • |
    • |
    Elias Socher (weißes Trikot) kurz vor dem Zusammenprall mit dem Schongauer Keeper - für Reichling gab es keinen Elfmeter.
    Elias Socher (weißes Trikot) kurz vor dem Zusammenprall mit dem Schongauer Keeper - für Reichling gab es keinen Elfmeter.

    Spielfrei war der FSV Eching in der Fußball-A-Klasse 1, auch das Spiel von Fuchstal II bei der Reserve von Wildsteig/Rottenbuch wurde abgesagt, da Fuchstals Reserve die Spieler ausgegangen sind.

