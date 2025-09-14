Reichling kassiert gegen den Spitzenreiter der A-Klasse 8 eine ärgerliche Niederlage

Spielfrei war der FSV Eching in der Fußball-A-Klasse 1, auch das Spiel von Fuchstal II bei der Reserve von Wildsteig/Rottenbuch wurde abgesagt, da Fuchstals Reserve die Spieler ausgegangen sind.
Fußball
