Fußball-A-Klasse: Bei den Sportfreunden Windach stimmt die Richtung wieder

In der Fußball-A-Klasse 1 hätte Eching am Wochenende einen Sieg verdient gehabt, so Trainer Martin Neugebauer. Die Partie gegen Stockdorf endete mit einem torlosen Unentschieden. „Es war ein hitziges, aber gutes Spiel und eine tolle kämpferische Leistung“, so Neugebauer. „Der einzige Wermutstropfen: Jannik Rogg hat sich gleich in der ersten Halbzeit die Bänder gerissen“, erzählte der Echinger Trainer.

Stockdorf - Eching 0:0.

A7 Im Kellerduell zwischen dem SV Prittriching II und dem TSV Schondorf mussten sich die Burchinger am Ende klar mit 1:3 geschlagen geben. Zwar erwischte die Heimelf den besseren Start und ging in Führung, doch nach der Pause reichte dem Team vom Ammersee eine knappe Viertelstunde, um die Partie zu drehen. Damit überholt Schondorf den SVP, der auf den vorletzten Tabellenplatz abrutscht.

Schwabhausen kassiert gegen Penzing eine deutliche Niederlage

Nichts zu holen gab es beim 0:6 für den SC Egling im Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Windach. Die Sportfreunde legten los wie die Feuerwehr und gingen bereits in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung. Mit einem Doppelpack nach einer Viertelstunde legten die Gäste den Grundstein für die drei Punkte. Noch vor dem Wechsel war es erneut Schröter, der mit seinem dritten Treffer den 4:0-Pausenstand markierte. Nach dem Wechsel dasselbe Bild. Hofbauer machte mit zwei weiteren Toren den 6:0-Auswärtssieg perfekt. Bemerkenswert in dieser Partie: Es gab keine einzige Gelbe Karte.

1:6 hieß es am Ende in der Partie der DJK Schwabhausen gegen den FC Penzing. Das Spiel begann auf Augenhöhe, wobei die Gäste die besseren Möglichkeiten hatten. Doch der sensationell haltende Keeper der DJK, Florian Greinwald, hielt die Gastgeber in der Partie. Praktisch mit dem Pausenpfiff ging Schwabhausen durch ein Eigentor sogar in Führung. Nach dem Wechsel brachen nach dem 1:1 die Dämme. Per Doppelschlag zog Penzing auf 3:1 davon. Im weiteren Verlauf der Partie erhöhten die Gäste in regelmäßigen Abständen bis zum 6:1-Endstand.

Erpfting setzt sich in der Nachspielzeit gegen Greifenberg durch

Einen knappen, aber nicht unverdienten 1:0-Sieg landete der SV Erpfting gegen den FC Greifenberg. Anfangs hatten die Gäste mehr vom Spiel, doch die defensiv kompakte Erpftinger Abwehr ließ bis auf eine Aktion nichts anbrennen. Einen abgewehrten Freistoß des Keepers setzte der FCG an den Pfosten. Nach der Pause wurden die Gastgeber offensiver und bis zum Ende der Partie gab es die eine oder andere Möglichkeit. Drei Minuten waren in der Nachspielzeit gespielt, ehe der SVE den 1:0-Siegtreffer markierte.

Prittriching II - Schondorf 1:3; 1:0 Martin (20.), 1:1 Kaya (49.), 1:2 Kleipoedszus (52.), 1:3 Irien (61.).

Egling - Windach 0:6; 0:1 Schröter (2.), 0:2 Schröter (13.), 0:3 Dornfeld (15.), 0:4 Schröter (30.), 0:5 Hofbauer (55.), 0:6 Hofbauer (84.).

Schwabhausen - Penzing 1:6; 1:0 Herl (45./ET), 1:1 Sedlmaier (53./FE), 1:2 Th. Hasche (56.), 1:3 Th. Hasche (57.), 1:4 Sedlmaier (67.), 1:5 Frohne (77.), 1:6 Schulz (89.).

Erpfting - Greifenberg 1:0; 1:0 J. Pigola (93.).

A8 In der ersten Hälfte schaffte es die Issinger Reserve, die Partie gegen Spitzenreiter Steingaden relativ offenzuhalten. Nach einem schönen Schuss in den Winkel konnte Steingaden die Führung erzielen und nahm diese auch mit in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte konnte Issing immer weniger dagegenhalten und die Gäste konnten zum Spielende noch mehrere Tore zum letztendlich verdienten Sieg erzielen.

Zunächst sah es nicht nach einem Sieg für die Fuchstaler Reserve aus. Gegen Wessobrunn-Haid mussten die Gäste in der ersten halben Stunde bereits drei Gegentreffer hinnehmen. Doch davon ließ sich der SVF nicht unterkriegen - nach der Pause kamen die Fuchstaler wie ausgewechselt zurück und drehten auf. Ein Eigentor der Hausherren bedeutete den Ausgleich für die Fuchstaler nach knapp über einer Stunde. Und damit nicht genug: Die Gäste wollten es wissen und legten kurz darauf nochmal nach zum 3:4-Endstand.

Der zweiten Mannschaft von Denklingen gelang ein 2:1-Sieg gegen die Gäste aus Reichling. Dabei ging der SVR in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel drehte Denklingen mit einem Doppelpack, innerhalb von zwei Minuten, das Spiel. Im zweiten Durchgang mussten die Gäste nach einer Ampelkarte (64.) mit zehn Spielern bestehen. Diese Überlegenheit konnten die Gastgeber nicht nutzen, um das Ergebnis auszubauen. So blieb es beim knappen 2:1-Erfolg für den VfL. (AZ)

Issing II - Steingaden 0:4; 0:1 Doser (32.), 0:2 Dürr (72.), 0:3 Alvisini (85.), 0:4 Doser (89.).

Wessobr./H. - Fuchstal II 3:4; 1:0 Habersetzer (4.), 2:0 Rieger (5.), 3:0 Rieger (33.), 3:1 Six (49.), 3:2 Jäger (52./FE), 3:3 Klitzner (65./ET.), 3:4 Cardenas (72.).

Denklingen II - Reichling 2:1; 0:1 k.A. (20.), 1:1 Schiessl (35.), 2:1 Klotz (37.), Gelb-Rot: Jannotta (64./SVR).