Schwabhausen bremst Scheuring auf dem Weg an die Tabellenspitze aus

A1 Einen klaren Sieger gab es im Derby zwischen Prittriching II und Egling - und das war der SCE. Auch wenn das Ergebnis mit 2:1 für die Gäste relativ knapp ausfiel, so war der Spielverlauf doch eine eindeutige Sache. „Im Grund war es noch glücklich, dass wir ein Tor geschossen haben“, sagte Prittrichings Trainer Patrick Löhner. Durch die Bank habe keiner seiner Spieler sein Potenzial abrufen können, so war Egling am Ende die klar bessere Mannschaft, die auch verdient die Punkte mitnahm.

