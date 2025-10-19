Der FC Penzing holt sich gegen den Tabellennachbarn drei wichtige Punkte

In der Fußball-A-Klasse 1 feiert der FSV Eching seinen ersten Saisonsieg - und der fiel im Kellerduell mit 3:1 gegen Eichenau II gleich deutlich aus. Dabei lagen die Gastgeber anfangs, nach einem Aufbaufehler, mit 0:1 zurück. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang Eching der Ausgleich. Das über 90 Minuten überlegene Ammersee-Team konnten Mitte der zweiten Hälfte das 2:1 markieren. Mit dem dritten Tor war die Partie entschieden.

Eching - Eichenau II 3:1; 0:1 Amberg (20.), 1:1 Bretschneider (45+4.), 2:1 Maier (58.), 3:1 Pentenrieder (63.).

A7 Der FC Greifenberg erledigt souverän die „Pflichtaufgabe“ gegen Schlusslicht Schwabhausen, auch wenn die Gäste vor allem in der ersten Halbzeit kräftige Gegenwehr leisteten. Nach einer 2:0-Führung der Greifenberger ging es nämlich mit einem Unentschieden in die Kabine. „Damit waren wir natürlich nicht zufrieden“, sagte FCG-Pressesprecher Gary Huck. Das zeigten die Gastgeber auf dem Feld, setzten sich am Ende 5:3 durch und mischen nun wieder oben in der Tabelle mit.

SF Windach zeigt wieder seine Qualität vor dem Tor

Einen 7:0-Kantersieg landeten sie Sportfreunde Windach gegen Prittriching II. Dabei steuerten die Spieler Hofbauer und Schröter jeweils drei Treffer bei. Völlig überrollt wurden die Gäste von Beginn an. Bereits nach zehn Minuten hatte Windach drei „Hundertprozentige“. Bis zum Seitenwechsel konnten beide Spieler mit je zwei Toren den 4:0-Halbzeitstand markieren. Gleich nach Wiederanpfiff erhöhte Hoffmann auf 5:0. Bis zum Ende der Partie schraubten die Gastgeber das Ergebnis zum 7:0 hoch.

Mit einem weiteren Sieg gegen die SG Dettenschwang/Thaining klettert der FC Penzing in der Tabelle weiter nach oben. Beide Teams haben nun 18 Punkte auf ihrem Konto. Beim souveränen 3:0-Erfolg markierte Penzing immer zum richtigen Zeitpunkt die Treffer. Nach einer Ecke von Thomas auf Michael Hasche, war es Letzterer der das 1:0 erzielte. Nach einem schönen Spielzug erhöhte der FCP auf 2:0. Kurz nach Wiederanpfiff machte Penzing mit dem 3:0 alles klar. Die Gäste hatten in den 90 Minuten zwei Möglichkeiten zu verzeichnen.

Der FC Scheuring lässt in Egling nichts anbrennen

Ein klarer 5:1-Auswärtserfolg gelang dem FC Scheuring in Egling. Dabei ging der Tabellennachbar aus Egling Mitte der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung. Doch gleich nach Wiederbeginn drehten die Gäste mit einem Doppelpack das Ergebnis. Gute zehn Minuten später war der FCS abermals mit einem Doppelpack zum 4:1 erfolgreich. Schamberger setzte mit seinem zweiten Treffer zum 5:1 den Schlusspunkt.

Eine unglückliche 1:2-Niederlage musste Schondorf im Heimspiel gegen SG Lengenfeld/Stoffen hinnehmen. Die Gastgeber spielten über 90 Minuten auf ein Tor, brachte jedoch anfangs den Ball nicht ins Gehäuse. Besser machte es die SG, die aus drei Möglichkeiten zwei Tore erzielten. So wurden beim Stand von 0:2 die Seiten gewechselt. Gleich nach Wiederanpfiff verkürzte Schondorf auf 1:2. Mit einem weiteren Pfostenschuss aufs leere Tor und einem Alleingang, den der Gästekeeper vereitelte, blieb dem TSV der Ausgleich verwehrt.

Greifenberg - Schwabhausen 5:3; 1:0 Wagatha (4.), 2:0 Langenbeck (17./FE), 2:1 Thurner (32.), 2:2 Niedermeier (45.), 3:2 Schmid (55.), 4:2 Pittrich (61.), 5:2 Lewis (78.), 5:3 Mahr (90.).

Windach - Prittriching II 7:0; 1:0 Hofbauer (14.), 2:0 Schröter (31.), 3:0 Schröter (41.), 4:0 Hofbauer (45.), 5:0 Hoffmann (50.), 6:0 Schröter (75.), 7:0 Hofbauer (88.).

Penzing - Dettenschw./Th. 3:0; 1:0 M. Hasche (38.), 2:0 Sedlmaier (47.), 3:0 Frohne (54.).

Egling - Scheuring 1:5; 1:0 Alscher (30.), 1:1 Iral (51.), 1:2 Bechmann (53.), 1:3 Schamberger (61.), 1:4 Drexl (65.), 1:5 Schamberger (90.).

Schondorf - Lengenf./St. 1:2; 0:1 Stork (14.), 0:2 Förstl (31.), 1:2 Lang (53.).

A8 Leer ausgegangen ist Denklingen II beim SC Böbing: Obwohl die Denklinger praktisch die letzte halbe Stunde in Überzahl waren, konnten sie diese nicht nutzen, um den Rückstand noch mal aufzuholen. Kurz vor der Pause war noch der 1:2-Anschlusstreffer gelungen, doch schon zu Beginn der zweiten Halbzeit zog Böbing wieder davon und ließ sich auch von der Gelb-Roten Karte nicht ausbremsen.

Fuchstals Reserve holt gegen die SG Schönach einen Punkt

1:1-Unentschieden trennten sich der SV Fuchstal II und die SG Schönach. In der ersten Hälfte konnte keine Mannschaft ihre Chancen nutzen - torlos ging es in die Kabine. Nach einer Stunde gelang Schönach dann der Führungstreffer. Die Hausherren wachten dadurch auf und machten nochmal Druck - mit Erfolg: Kurz vor dem Abpfiff gelang doch noch der ersehnte Ausgleich.

Im Derby gegen Issing II konnte sich Reichling mit einem 4:1-Sieg durchsetzen. „Zur Halbzeit hätte es auch 3:3 oder 4:4 stehen können“, so SVR-Trainer Hermann Schöpf. „Beide Mannschaften waren sehr zurückhaltend im Ausnutzen der Torchancen.“ So ging es für Reichling mit einer knappen 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren dann konsequenter im Angriff und ließen hinten weniger zu. Fragwürdig seien - laut Schöpf - einige Schiedsrichterentscheidungen gewesen.

Weiter dran an den oberen Tabellenplätzen bleibt der TSV Rott nach dem 4:1-Erfolg über Wessobrunn-Haid. Dem frühen 1:0 folgte Mitte der ersten Hälfte der zweite Treffer zum Halbzeitstand. Nur drei Minuten waren im zweiten Abschnitt gespielt, da verkürzten die Gäste. Mit seinem zweiten Treffer stellte Hofmann, den alten Abstand wieder her. Im weiteren Verlauf gelang dem TSV mit einem weiteren Tor der 4:1-Endstand.

Böbing - Denklingen II 5:2; 1:0 Probst (33.), 2:0 Schweiger (44.), 2:1 Schleich (45.), 3:1 Schweiger (51.), 4:1 M. Haberäcker (61.), 4:2 L. Sporer (81.), 5:2 Probst (85.); Gelb-Rot: P. Haberäcker (58./SCB).

Rott - Wessobr./H. 4:1; 1:0 Hofmann (15.), 2:0 Welzmiller (36./FE), 2:1 Cramer (48.), 3:1 Hofmann (63.), 4:1 Weinbuch (75.).

Fuchstal II - Schönach 1:1; 0:1 Hindelang (62.), 1:1 Cardenas (86.); Gelb-Rot: Klein (88./SVF).

Reichling - Issing II 4:1; 1:0 Darchinger-Prothmann (16.), 2:0 Socher (49.), 2:1 Schattmaier (57.), 3:1 Jannotta (80.), 4:1 Socher (88.).