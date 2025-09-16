Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

In der Fußball-Bezirksliga hat der VfL Kaufering am Mittwochabend den TV Erkheim zu Gast

Kaufering

Der VfL Kaufering will gegen Erkheim eine neue Serie starten

Gegen Babenhausen kassierte der VfL Kaufering die erste Heimniederlage in der Fußball-Bezirksliga. Am Mittwochabend soll es gegen Erkheim besser laufen.
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    Gegen Babenhausen kassierte der VfL Kaufering (Mitte Florian Wilhelm) die erste Heimniederlage. Am Mittwoch soll es gegen Erkheim besser laufen.
    Gegen Babenhausen kassierte der VfL Kaufering (Mitte Florian Wilhelm) die erste Heimniederlage. Am Mittwoch soll es gegen Erkheim besser laufen. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Schon am Mittwochabend steht für den VfL Kaufering die nächste Partie in der Fußball-Bezirksliga an - mit dem TV Erkheim ist ab 18.30 Uhr der Mitabsteiger aus der Landesliga zu Gast. Der kann - im Gegensatz zu den Gastgebern - allerdings mit breiter Brust in die Partie gehen, landete er am Wochenende doch einen deutlichen Sieg, während die Kauferinger ihre erste Heimniederlage in dieser Saison hinnehmen mussten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden