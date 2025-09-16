Der VfL Kaufering will gegen Erkheim eine neue Serie starten

Schon am Mittwochabend steht für den VfL Kaufering die nächste Partie in der Fußball-Bezirksliga an - mit dem TV Erkheim ist ab 18.30 Uhr der Mitabsteiger aus der Landesliga zu Gast. Der kann - im Gegensatz zu den Gastgebern - allerdings mit breiter Brust in die Partie gehen, landete er am Wochenende doch einen deutlichen Sieg, während die Kauferinger ihre erste Heimniederlage in dieser Saison hinnehmen mussten.

