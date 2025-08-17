Icon Menü
In der Fußball-Kreisklasse 4 fährt der MTV Dießen im zweiten Spiel den zweiten Sieg ein

Fußball

Der SV Igling holt sich in Unterdießen den ersten Dreier in der neuen Saison

Kreisliga-Absteiger MTV Dießen steht in der Fußball-Kreisklasse 4 an der Tabellenspitze. Der FC Hofstetten wartet weiter auf den ersten Sieg.
    • |
    • |
    • |
    Am Mittwochabend trennten sich die Iglinger vom FC Weil (blaue Trikots) mit einem 2:2-Unentschieden, am Sonntag gab es für die Iglinger drei Punkte in Unterdießen - Weil hatte spielfrei.
    Am Mittwochabend trennten sich die Iglinger vom FC Weil (blaue Trikots) mit einem 2:2-Unentschieden, am Sonntag gab es für die Iglinger drei Punkte in Unterdießen - Weil hatte spielfrei. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

    Durch den Wechsel in die Gruppe 4 warten auf den TSV Geltendorf in der Fußball-Kreisklasse viele neue Gegner - der Ausflug nach Hohenpeißenberg hat sich für Trainer Marcel Wupperfeld und sein Team nicht gelohnt. Mit 0:5 mussten sich die Geltendorfer geschlagen geben, was für Wupperfeld aber keine große Überraschung war: „Wir wollten das Spiel eigentlich verlegen, so mussten wir mit einer absoluten Rumpftruppe auflaufen.“ Insofern gehe die Niederlage in Ordnung. „Jetzt haben wir erst mal Pause, dann kommen auch Urlauber zurück und es sieht wieder anders aus“, ist Wupperfeld zuversichtlich.

