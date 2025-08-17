Der SV Igling holt sich in Unterdießen den ersten Dreier in der neuen Saison

Durch den Wechsel in die Gruppe 4 warten auf den TSV Geltendorf in der Fußball-Kreisklasse viele neue Gegner - der Ausflug nach Hohenpeißenberg hat sich für Trainer Marcel Wupperfeld und sein Team nicht gelohnt. Mit 0:5 mussten sich die Geltendorfer geschlagen geben, was für Wupperfeld aber keine große Überraschung war: „Wir wollten das Spiel eigentlich verlegen, so mussten wir mit einer absoluten Rumpftruppe auflaufen.“ Insofern gehe die Niederlage in Ordnung. „Jetzt haben wir erst mal Pause, dann kommen auch Urlauber zurück und es sieht wieder anders aus“, ist Wupperfeld zuversichtlich.
Fußball
