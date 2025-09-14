Gegen Unterdießen findet der MTV Dießen in der Kreisklasse wieder in die Spur

Endlich hat es beim TSV Geltendorf geklappt: Gegen Peiting II gab es für das Team von Trainer Marcel Wupperfeld den ersten Sieg in der Fußball-Kreisklasse 4. Mit 4:1 setzten sich die Geltendorfer klar durch, allerdings will Wupperfeld den Sieg nicht überbewerten: „Peiting ist Tabellenletzter und kam extrem ersatzgeschwächte“, ordnet er die Partie ein. Dennoch sei dieser Dreier für das Selbstbewusstsein des Teams sehr wichtig.
Fußball
