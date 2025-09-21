Der FC Weil kassiert im Spitzenspiel der Kreisklasse eine unglückliche Niederlage

Für den „Neuling“ der Fußball-Kreisklasse 4, den TSV Geltendorf, gab es gegen den SV Igling wieder einen Rückschlag: Mit 1:5 fiel die Niederlage deutlich aus. „Auch wenn der Sieg für Igling insgesamt verdient war, ist die Niederlage mindestens zwei Tore zu hoch ausgefallen“, fasste TSV-Trainer Marcel Wupperfeld die Partie zusammen. Denn vor allem kurz vor und nach der Pause sei seine Mannschaft dem Führungstreffer näher gewesen als die Gäste. Als einer seiner Spieler wegen Nasenblutens vom Feld musste, nutzte Igling die Überzahl zu einem Doppelschlag, dann spielte den Gästen noch die Ampelkarte für die Heimelf in die Karten.

