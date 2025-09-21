Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

In der Fußball-Kreisklasse gibt es für den FC Weil die erste Saisonniederlage

Fußball

Der FC Weil kassiert im Spitzenspiel der Kreisklasse eine unglückliche Niederlage

Am achten Spieltag erwischt es den Kreisliga-Absteiger FC Weil: Gegen den Verfolger unterliegt das Team. Issing und Dießen neutralisieren sich.
    • |
    • |
    • |
    Für den FC Weil (blaue Trikots) gab es im achten Spiel die erste Niederlage in der Kreisklasse.
    Für den FC Weil (blaue Trikots) gab es im achten Spiel die erste Niederlage in der Kreisklasse. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

    Für den „Neuling“ der Fußball-Kreisklasse 4, den TSV Geltendorf, gab es gegen den SV Igling wieder einen Rückschlag: Mit 1:5 fiel die Niederlage deutlich aus. „Auch wenn der Sieg für Igling insgesamt verdient war, ist die Niederlage mindestens zwei Tore zu hoch ausgefallen“, fasste TSV-Trainer Marcel Wupperfeld die Partie zusammen. Denn vor allem kurz vor und nach der Pause sei seine Mannschaft dem Führungstreffer näher gewesen als die Gäste. Als einer seiner Spieler wegen Nasenblutens vom Feld musste, nutzte Igling die Überzahl zu einem Doppelschlag, dann spielte den Gästen noch die Ampelkarte für die Heimelf in die Karten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden