Der MTV Dießen feiert gegen den Spitzenreiter der Kreisklasse einen knappen Sieg

Gegen das Schlusslicht der Fußball-Kreisklasse 4 hatte der SV Igling keine leichte Aufgabe: Schließlich setzte sich das Team von Trainer Michael Stengelmair aber mit 2:1 gegen Peiting II durch. „Es war klar, dass Peiting anders auftreten würde, sobald einige Verletzte wieder zurück sind“, sagte Stengelmair nach der Partie. Auch wenn es ärgerlich gewesen sei, dass ausgerechnet jetzt der Zeitpunkt gekommen war: „Wir mussten die Aufgabe lösen.“ Das taten die Iglinger auch, die vor allem in der zweiten Halbzeit einige gute Chancen hatten - am Ende war es Altstar Alex Wilbiller, der nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung für die Entscheidung sorgte.

Der MTV Dießen setzt sich zwar knapp, aber verdient mit 1:0 gegen Spitzenreiter Hohenfurch durch - und ist nun wieder im Rennen um einen der ersten Tabellenplätze. Defensiv stand Dießen gut, hat aber noch Luft nach oben in der Offensive, so Spielertrainer Philipp Ropers. Allerdings musste der MTV Dießener in den Schlussminuten noch mal zittern, denn auch die Hohenfurcher erhielten noch einen Elfmeter in der Nachspielzeit. Der allerdings wurde vergeben. Besser hatte es Spielertrainer Philipp Ropers in der 76. Minute gemacht, als er vom Punkt das letztendlich entscheidende Tor erzielt hatte. Damit hat Dießen nur zwei Punkte Rückstand auf Hohenfurch, aber ein Spiel weniger absolviert.

Der SV Unterdießen unterliegt beim TSV Hohenpeißenberg

Der SV Unterdießen startete gut in die Partie und erspielte sich einige Chancen in Hohenpeißenberg. Kurz vor der Halbzeit flachte das Spiel ab, Unterdießen kam nicht mehr zwingend nach vorne und der Gastgeber stellte durch schnell gespielte Konter den 3:0-Endstand her.

In der ersten Halbzeit konnten sich weder Issing noch Finning einen Vorteil erspielen. Die Partie war geprägt vom Klein-Klein Spiel, aber ohne nennenswerte Abschlüsse. Nach der Pause konnte Issing einen Abpraller zur Führung verwerten und sah bis kurz vor Schluss wie der Sieger aus. Finning warf in der Nachspielzeit noch mal alles nach vorne und belohnte sich mit dem späten Ausgleich.

Dem SV Prittriching gelingt die Wiedergutmachung

Der SV Prittriching hatte mit Blick auf die vorherige Partie Wiedergutmachung zu leisten. Die Hausherren machten von Beginn an Druck und überrollten die SG Apfeldorf/Kinsau regelrecht. David Geiger erzielte innerhalb von 14 Minuten einen lupenreinen Hattrick zum 3:0. Ein weiterer Treffer des Gastgebers sorgte für den 4:0-Pausenstand. Prittriching spielte die Partie kontrolliert zu Ende und siegt am Ende völlig verdient. (AZ)

Peiting II - Igling 1:2; 0:1 Berger (71.), 1:1 Zurl (77.), 1:2 Wilbiller (88.); Gelb-Rot: Meindel (91./SVI).

Dießen - Hohenfurch 1:0; 1:0 Roper (75./FE).

Hohenpeißb. - Unterdießen 3:0; 1:0 Greiner (44.), 2:0 Farigu (55.), 3:0 Schwarz (76.).

Issing - Finning 1:1; 1:0 Schwarzwalder (61.), 1:1 Greis (94.).

Prittriching - Apfeld./Kinsau 5:1; 1:0 Geiger (6.), 2:0 Geiger (9.), 3:0 Geiger (15.), 4:0 Heigl (29.), 5:0 Wanner (59.), 5:1 Schöber (71.).