In der Fußball-Kreisklasse Zugspitze gibt es für Hofstettens neuen Trainer ein wichtiges Erfolgserlebnis

Fußball

In der Fußball-Kreisklasse feiert Hofstetten seinen ersten Saisonsieg

Fußball Kreisklasse: Nach Rückstand gewinnt Prittriching gegen Peiting II noch deutlich. Weil setzte sich im Duell der Kreisliga-Absteiger gegen Dießen durch.
    • |
    • |
    • |
    Der FC Hofstetten (rote Trikots) feiert gegen Unterdießen den ersten Saisonsieg.
    Der FC Hofstetten (rote Trikots) feiert gegen Unterdießen den ersten Saisonsieg. Foto: Thorsten Jordan

    Es läuft einfach noch nicht beim TSV Geltendorf: In der Fußball-Kreisklasse gab es im Heimspiel gegen Lechsee die nächste Niederlage. Dabei lieferte die Heimelf ein richtig gutes Spiel ab, wie Trainer Marcel Wupperfeld sagte. „Aber wir machen halt einfach nicht die Tore.“ Die Chancen wären dagewesen, doch „momentan hat unser Stürmer Ladehemmung“. Besser machten es die Gäste, die drei Fehler zum 3:0-Sieg nutzten.

