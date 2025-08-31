In der Fußball-Kreisklasse feiert Hofstetten seinen ersten Saisonsieg

Es läuft einfach noch nicht beim TSV Geltendorf: In der Fußball-Kreisklasse gab es im Heimspiel gegen Lechsee die nächste Niederlage. Dabei lieferte die Heimelf ein richtig gutes Spiel ab, wie Trainer Marcel Wupperfeld sagte. „Aber wir machen halt einfach nicht die Tore.“ Die Chancen wären dagewesen, doch „momentan hat unser Stürmer Ladehemmung“. Besser machten es die Gäste, die drei Fehler zum 3:0-Sieg nutzten.

86859 Igling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisklasse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fußball Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis