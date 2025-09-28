In der Fußball-Kreisklasse Zugspitze gibt es diesmal sogar rekordverdächtige Ergebnisse

Wie hat Spitzenreiter FC Weil die erste Saisonniederlage in der Fußball-Kreisklasse verkraftet? Beim SV Prittriching zeigte sich: Die Weiler mussten die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Prittriching bestimmte gleich das Spielgeschehen, doch Weil nutzte einen Fehler der Hausherren zur frühen Führung. Prittriching drängte im Anschluss auf den Ausgleich, doch es blieb beim 0:1-Pausenstand. Nach dem Wechsel knüpften die Hausherren dort an, wo sie aufgehört hatten und erarbeiteten sich den verdienten Ausgleich. Mit einem Kopfball nach einem Eckstoß gelang dem SVP in der Folgezeit die verdiente 2:1-Führung. Hervorzuheben ist noch die gute Schiedsrichterleistung. Damit klettert Prittriching auf Platz zwei vor Weil, neuer Spitzenreiter ist Hohenfurch mit einem rekordverdächtigen Ergebnis.

86859 Igling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Weil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Igling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis