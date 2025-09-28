Icon Menü
In der Fußball-Kreisklasse Zugspitze kassiert der SV Unterdießen eine zweistellige Niederlage

Fußball

In der Fußball-Kreisklasse Zugspitze gibt es diesmal sogar rekordverdächtige Ergebnisse

Der SV Unterdießen kassiert in Hohenfurch eine ganz üble Packung. Dießen dagegen freut sich über die Treffsicherheit. Der FC Weil verliert die Tabellenführung.
    Der SV Prittriching war diesmal einen Schritt schneller und für Weil (blaues Trikot) gab es die zweite Niederlage in Folge.
    Der SV Prittriching war diesmal einen Schritt schneller und für Weil (blaues Trikot) gab es die zweite Niederlage in Folge. Foto: Thorsten Jordan

    Wie hat Spitzenreiter FC Weil die erste Saisonniederlage in der Fußball-Kreisklasse verkraftet? Beim SV Prittriching zeigte sich: Die Weiler mussten die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Prittriching bestimmte gleich das Spielgeschehen, doch Weil nutzte einen Fehler der Hausherren zur frühen Führung. Prittriching drängte im Anschluss auf den Ausgleich, doch es blieb beim 0:1-Pausenstand. Nach dem Wechsel knüpften die Hausherren dort an, wo sie aufgehört hatten und erarbeiteten sich den verdienten Ausgleich. Mit einem Kopfball nach einem Eckstoß gelang dem SVP in der Folgezeit die verdiente 2:1-Führung. Hervorzuheben ist noch die gute Schiedsrichterleistung. Damit klettert Prittriching auf Platz zwei vor Weil, neuer Spitzenreiter ist Hohenfurch mit einem rekordverdächtigen Ergebnis.

