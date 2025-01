A-Jugend-Kicker der SV Stoffen/Lengenfeld überzeugen in der Halle

Nach den Vorrunden stand in Landsberg das Finale der besten A-Jugend-Hallenmannschaften im Fußballkreis Zugspitze an. Auch wenn viele der teilnehmenden Teams ein oder zwei Ligen höher spielen, war es Ziel des Trainerteams Leon Höhne/Stefan Alsleben von der SV Stoffen/Lengenfeld, durch eine geschlossene Mannschaftsleistung mindestens das Halbfinale zu erreichen.

Aufgrund der Gruppenauslosung stand fest, dass dieser Weg nur über den Lokalrivalen des TSV Landsberg führen konnte. Stoffen/Lengenfeld ging in diesem Spiel durch ein Tor von Kaspar Weh in Führung. Aufgrund eines strittigen 6-Meter-Pfiffs kurz vor Schluss musste sich die SV mit einem 1:1 begnügen. Gegen Schliersee brachte ein Eigentor sogar eine unnötige 0:1-Niederlage. Somit musste im letzten Gruppenspiel gegen Starnberg, ausgerechnet die einzige BOL-Mannschaft im Starterfeld, unbedingt ein Sieg her. Die Lechrain-Elf zeigte tollen Hallenfußball und setzte sich mit 2:1 durch, dank der Tore von Lasse Nitz und Laurenz Weh. Da nach der Gruppenphase die Teams vom TSV Landsberg und Stoffen/Lengenfeld punkt- und torgleich waren, musste ein 6-Meter-Schießen über den Einzug ins Halbfinale entscheiden. Dabei zeigte die Spielvereinigung bessere Nerven und gewann mit 5:4.

Wieder geht es ins 6-Meter-Schießen

Im Halbfinale gegen die SG Penzberg entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Die Penzberger, der spätere Turniersieger, zeigten sich jedoch in der Chancenverwertung cleverer und gewannen mit 2:0. So traf Stoffen/Lengenfeld im kleinen Finale auf die SG an der Würm. Wieder sahen die Zuschauer ein enges und intensives Spiel. Tore fielen jedoch keine und es ging noch mal ins 6-Meter-Schießen. In diesem avancierte der SV-Schlussmann Basti Lachmayer mit drei gehaltenen Versuchen zum Matchwinner. Ein toller Erfolg für die SV Stoffen/Lengenfeld, die damit das beste Landkreisteam bei den diesjährigen Hallenmeisterschaften der A-Junioren im Spielkreis Zugspitze stellten. (AZ)